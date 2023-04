Quatro gadgets como novos para comprar agora e poupar

Ao vivermos num mundo conectado, é inegável que equipamentos como smartphones, portáteis, smartwatches ou tablets se tenham tornado um aliado incontornável nas nossas vidas. Hoje, é impensável sair de casa sem pelo menos um destes aparelhos, cuja ação e utilidade vão muito além da função de receber chamadas e mensagens.

De tão indispensáveis que são na nossa vida, profissional ou pessoal, quando apresentam algum problema, representam mais um contratempo no meio da agitação do nosso dia e pedem solução urgente. Mas antes de descartar o equipamento por completo, saiba que na iServices pode reparar qualquer dispositivo. E se chegou mesmo a hora de se despedir, pode ainda optar por um dos recondicionados de topo disponíveis.

Conheça a gama de recondicionados Apple

iPhone

Na iServices encontra iPhones Recondicionados, desde o 8 até ao último modelo disponível no mercado – iPhone 14 PRO MAX. As opções estão divididas em categorias e classificados com Grade A+, Grade A ou Grade B, todas com poucas ou nenhumas marcas de uso. Os preços variam consoante o modelo e a categoria em que está inserido, começando nos €159,95.



iPhone 14 Pro Max Grade B 128GB, €1.199,95

MacBook

No caso dos MacBook Air, encontra opções a partir dos €549. Já para os modelos MacBook Pro, os preços começam nos €849. A iServices conta com uma ampla gama de MacBooks Recondicionados, ideais para estudantes e para quem procura um portátil leve e fácil de transportar, sem comprometer nas especificações técnicas.



MacBook Air 13 2017 256GB, €619,95

iPad

Além de smartphones e portáteis, na iServices encontra também uma vasta gama de tablets. Seja qual for o iPad que pretende adquirir, todos os modelos – desde o mais antigo até ao mais atual – são extremamente fáceis de transportar devido à leveza, para que possa levar o tablet confortavelmente para todo o lado. Os preços variam entre os €159 e os €699,95, dependendo sempre do modelo e da categoria em que estão inseridos.



iPad Air 3 256GB Wi-Fi, €499,95

Apple Watch

Os famosos Apple Watch Recondicionados também fazem parte do catálogo da iServices. Este dispositivo pode funcionar como uma extensão do iPhone e alberga todo um leque abrangente de caraterísticas a nível de funcionalidades que o distinguem: a possibilidade de fazer chamadas telefónicas, escrever mensagens, executar pagamentos através do Apple Pay, entre outras. Os preços variam entre os €209,95, no caso do Apple Watch Series 4, e os €319,95 para o modelo Series 6.



Apple Watch Series 4 40mm GPS, €209,95

Reparar, recondicionar, reutilizar

Milhares de equipamentos vão para o lixo diariamente, um ato com um peso ambiental gigante. Sabia que quando se repara um equipamento estamos a dar-lhe mais dois anos de vida? E ainda evitamos, desta forma, despender mais do que aquilo que é necessário na comprar de um novo.

Se quer mudar de telemóvel – seja porque o ecrã se partiu, a bateria deixou de ter a duração ideal, a câmara já não funciona da maneira desejada ou porque pretende simplesmente adquirir um novo equipamento para atualizar e renovar o modelo atual –, a iServices é o sítio certo para fazer a reparação ou a próxima compra.

A empresa líder de mercado na reparação de equipamentos de telecomunicações e informática conta com uma equipa certificada e vasta experiência em equipamentos multimarca para reparar o dispositivo eletrónico na hora em diferentes categorias – danos líquidos, ecrã, Face ID, problemas de som, problemas de sensores... O diagnóstico é gratuito.

No caso dos recondicionados, os equipamentos são sujeitos a uma profunda análise, com um total de 40 parâmetros distintos, de forma a oferecerem a melhor performance possível. Todos os recondicionados, em excelente estado, contam com três anos de garantia. Um recondicionado oferece a experiência equivalente a um equipamento novo e a um preço bem mais convidativo.





Quanto mais tempo utilizamos um dispositivo, menor é a sua pegada ecológica!

A causa ambiental é uma das questões fundamentais que complementam o serviço da iServices. Toda a atividade da empresa é sustentável, no momento da reparação do equipamento e no momento de venda de um aparelho recondicionado.

Nas 30 lojas iServices espalhadas pelo País e na loja online iServices encontra um conjunto alargado de soluções para todos os orçamentos e para todos os gostos, com distintas versões, cores ou capacidades, a preços bastante competitivos.

Construir um futuro mais sustentável depende da ação de todos. Lembre-se: o planeta agradece e a carteira também.