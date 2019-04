Aumentaram também os contributos dos municípios (de 2,1 para 2,6 milhões). A Área Metropolitana de Lisboa também verificou um aumento no valor de 1,8 para 8,2 milhões de euros, e no Porto, a fatura subiu dos €2,1 milhões para os 3,5. As contas da Área Metropolitana do Porto não contam ainda com todos os valores de Porto e Matosinhos.



Quanto às Comunidades Inter Municipais, os valores subiram dos 398 mil euros para os 1,8 milhões.

O investimento para reduzir os passes de transportes já subiu 38% em seis meses, totalizando um aumento de 32,4 milhões de euros. Ao todo, foram investidos 117,5 milhões. Apesar de estar previsto no Orçamento do Estado para 2019, a primeira subida ocorreu no Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) e não só.Quando foi entregue em outubro previa um investimento de 83 milhões por parte do Estado; mas por iniciativa do PCP deu-se o primeiro aumento. O valor do Estado chegou aos 104 milhões, adianta o jornal Público.