Das 14 regiões onde os descontos nos transportes terá efeito, apenas metade verá a medida aplicada ainda este mês. Alterações nos sistemas de bilhética e o diálogo com com as empresas de transporte atrasaram o processo.

Seria abril o mês em que a maioria dos municípios portugueses teria o alívio no preço dos transportes públicos, mas as alterações nos sistemas de bilhética e as conversações com as empresas que fornecem o serviço atrasou a aplicação da medida. No mês passado, a redução do preço só avançou em oito locais do país, sobrando metade que ainda esperam pelos descontos, escreve o Jornal de Notícias.

O atraso nos passes únicos atingiu o Alto Alentejo, Alto Tâmega e regiões de Aveiro, Viseu, Dão e Lafões, que tinham previsto iniciar o processo em abril e que tiveram de adiar o processo por um mês.

Na Área Metropolitana do Porto o passe intermodal já entrou em vigor em abril, mas ainda nem todas as operadoras aderiram, ficando de fora as empresas de transporte Feirense, Albano Esteves Martins e Transdev Norte, que abrangem oito concelhos. Só em setembro será gratuito o título de transporte para as crianças.

No Cávado, a gratuitidade total no transporte para crianças só irá incluir jovens até ao 12.º ano, com reforço das carreiras em Barcelos, Braga e Bouro.

Já no Alentejo Central, soube-se à partida que só se poderia avançar com a medida em maio. "Não era possível reformar todo o sistema de bilhética e fazer o contacto com as rodoviárias para tão breve", explicou o corpo dirigente da região ao jornal.

Além dos atrasos, há locais do país onde os descontos não têm data para saírem do papel: é o caso do Alentejo Litoral, que abrange os municípios de Grândola, Alcácer do Sal, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. A data inicialmente prevista – maio - não se irá cumprir. "Quando muito será em junho ou julho", revela a entidade.

No Douro, onde cinco dos 14 municípios não aderiram à medida, poderá ser decidido até ao final desta semana se se avança com os descontos em maio ou em junho.

No total, apenas oito das 21 comunidades intermunicipais que aceitaram aderir aos descontos vão implementar a medida em abril.