Durante o mês de março, altura em que se anunciaram as novas modalidades dos passes sociais – a 30 e 40 euros -, emitiram-se "cerca de 34.800 cartões Lisboa Viva", segundo dados da OTLIS, entidade que gere o sistema de bilhética no município de Lisboa, avança o Público. Os números demonstram um "aumento de 42,7% face ao período homólogo", refere a entidade.

O anúncio dos novos passes Navegante motivou uma procura acrescida: pelo menos 70 mil pessoas compraram novos títulos do passe até ao primeiro dia de abril, desde que começaram a ser vendidos a partir de dia 26 de março, o que mostra o aumento da procura pelos transportes públicos na grande Lisboa, em comparação a março de 2018. "Sete milhões de pessoas ganharam hoje [segunda-feira] um direito. Foram vendidos mais 70 mil títulos Navegante em março de 2019 do que em março de 2018", disse Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da Área Metropolitana de Lisboa.

Os números não são todos referentes a novos passes: uma percentagem é causada pelas renovações.

Os novos passes Navegante entraram em vigor no dia 1 de abril: o Navegante Municipal tem o custo de 30 euros e o Navegante Metropolitano de 40 euros. Com o primeiro, os utentes podem circular em todos os transportes públicos dentro do município; com o segundo podem circular em todas as empresas de transportes da área metropolitana de Lisboa.

A medida foi referida pela primeira vez em setembro de 2018, numa entrevista de Fernando Medina ao Expresso.