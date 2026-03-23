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23 de março de 2026 às 19:06

Trump afirma que “há grandes hipóteses” de um acordo que acabe com o conflito no Irão

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que as conversações entre os EUA e o Irão têm corrido bem e que poderá haver um acordo para pôr fim ao conflito.

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