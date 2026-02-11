Heineken anuncia dispensa de cinco a seis mil trabalhadores

A segunda maior cervejeira do Mundo, a seguir à AB InBev, está a enfrentar dificuldades de penetração e vendas, principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A cervejeira multinacional neerlandesa Heineken anunciou esta quarta-feira que irá extinguir cinco a seis mil postos de trabalho e justificou a decisão com "difíceis condições de mercado", tendo as suas ações subido 3,9% na abertura da Bolsa de Amesterdão.



Heineken dispensa entre cinco e seis mil trabalhadores João Miguel Rodrigues

Em comunicado da empresa, lê-se que a intenção é "aumentar a produtividade em larga escala para conseguir uma redução de custos significativa, eliminando entre 5.000 a 6.000 postos de trabalho nos próximos dois anos".

"Mantemos uma postura cautelosa em relação às condições do mercado cervejeiro no curto prazo", disse o diretor-executivo da Heineken, Dolf van den Brink, que já tinha assumido em janeiro que vai sair da empresa, após quase seis anos a dirigi-la.

Esta segunda maior cervejeira do Mundo, a seguir à AB InBev (Budweiser, Corona, Stella Artois, Skol, Brahma, entre outras marcas), está a enfrentar dificuldades de penetração e vendas, principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa.

Em outubro, a Heineken já havia anunciado a eliminação ou transferência de 400 postos de trabalho como parte de uma grande reorganização de sua sede em Amsterdão, aproveitando as possibilidades da novas tecnologias disponíveis, numa empresa que conta com cerca de 87.000 trabalhadores em todo o Mundo.