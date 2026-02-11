Sábado – Pense por si

Função Pública com tolerância de ponto no Dia de Carnaval

O gabinete do primeiro-ministro informou que dará tolerância de ponto na terça-feira, 17.

Os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto na próxima terça-feira, dia 17 de fevereiro, dia de Carnaval. O primeiro-ministro assinou o despacho que dá o dia aos trabalhadores do Estado.

"O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira, Dia de Carnaval", lê-se no comunicado do gabinete do chefe do Governo, enviado esta quarta-feira.

A terça-feira de Carnaval não é feriado oficial mas tem sido habitual que os executivos concedam tolerância de ponto neste dia.

