Lucro da Ferrari aumenta 5% para 1.600 ME em 2025

A Ferrari obteve um lucro líquido de 1.600 milhões de euros em 2025, um aumento de 5% em relação aos 1.526 milhões do ano anterior, informou esta terça-feira o grupo automóvel italiano em comunicado.



Ferrari viu os seus lucros aumentarem em 2005 Lusa

O grupo destacou especialmente os resultados do último trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas, mantendo o lucro em 381 milhões em relação aos 386 milhões do mesmo trimestre do ano anterior.

O lucro operacional (ebit) da Ferrari foi de 2.110 milhões de euros, um aumento de 12% em relação aos 1.888 milhões do ano anterior, enquanto o resultado bruto de exploração (ebitda) ascendeu a 2.772 milhões de euros, mais 8% do que os 2.555 milhões de euros registados em 2024.

As receitas líquidas anuais totalizaram 7.146 milhões, em comparação com os 6.677 milhões do ano anterior, representando um crescimento de 7%.

O fluxo de caixa livre industrial ascendeu a 1.500 milhões, mais 50% do que em 2024.

Para 2026 a marca pretende atingir receitas de cerca de 7.500 milhões.

O presidente executivo (CEO), Benedetto Vigna, garantiu que a procura pela Ferrari "continua muito forte e é rigorosamente gerida em todos os mercados, o que reflete o modelo de exclusividade" e que "as encomendas se estendem até ao final de 2027".