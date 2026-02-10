REN avança com reconstrução da rede e já desmontou 80% dos cabos danificados

Depressão de 27 de janeiro afetou 101 postes de muito alta tensão e deixou fora de operação 774 quilómetros de linhas, diz o operador da rede de transporte. Reposição total das infraestruturas deverá demorar várias semanas.

A REN – Redes Energéticas Nacionais já iniciou os trabalhos de reconstrução das linhas afetadas pela depressão Kristin, com a abertura de fundações e a montagem de novos postes nas zonas mais atingidas. Em paralelo, a empresa refere que conseguiu desmontar cerca de 80% dos cabos e 20% das infraestruturas danificadas pela tempestade que atingiu Portugal na madrugada de 27 de janeiro.



energia, eletricidade, luz João Cortesão

"Os trabalhos de reconstrução já estão em curso nas áreas mais afetadas, com as equipas a executar todas as etapas necessárias para a reposição das linhas", adianta a REN em comunicado, sublinhando que a intervenção decorre em simultâneo com a remoção do material danificado. No terreno estão mobilizados cerca de 250 trabalhadores e 50 meios pesados, numa operação que visa a reposição das infraestruturas essenciais ao Sistema Elétrico Nacional (SEN).

Segundo a empresa, "uma parte significativa dos materiais necessários encontra-se já aprovisionada", o que permite manter o ritmo dos trabalhos apesar da extensão dos danos provocados pela depressão. Ainda assim, a REN admite que a reposição total dos postes danificados "só deverá acontecer dentro de algumas semanas", num plano que implicou a realocação de todas as equipas disponíveis para as frentes consideradas críticas.

A operadora da rede de transporte de energia sublinha que as operações preventivas realizadas antes da chegada da tempestade foram determinantes para garantir a estabilidade do sistema. “Apesar dos extensos danos registados, foi possível assegurar a normalidade do abastecimento do SEN”, refere a REN, acrescentando que não se verificaram interrupções atribuíveis às infraestruturas sob a sua responsabilidade, com exceção de “cortes de âmbito local na zona da Subestação do Zêzere”, que ficou parcialmente destruída.

Desde a madrugada de 27 de janeiro, várias áreas da empresa estão envolvidas na recuperação das infraestruturas afetadas, em articulação com a E-Redes, a Red Eléctrica de España, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e outras entidades relevantes. “A intervenção está a ser feita em coordenação estreita com todas as autoridades competentes”, assinala a REN.

No total, a depressão Kristin provocou a queda ou danos graves em 101 postes de muito alta tensão e deixou fora de operação 774 quilómetros de linhas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade.