Guy Hands e os arrependimentos de um banqueiro multimilionário

O britânico é um investidor de capitais privados conhecido por comprar empresas, reestruturá-las e vendê-las com grandes lucros. Confessa agora: "Em 21 meses perdi mais de 4 mil milhões".

Guy Hands é um investidor de capitais privados, especializado em comprar, restruturar e vender empresas com grandes lucros. Escreveu um livro onde conta os segredos do mundo dos negócios de alto riso e as suas consequências emocionais.





O britânico de 62 anos revela que perdeu "mais de 4 mil milhões" em 21 meses. E que já recuperou cerca de mil milhões.Para ler na Must