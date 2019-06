A Fundação Gulbenkian já tinha anunciado a intenção de sair do negócio da exploração de petróleo, com ativos avaliados em cerca de 457 milhões de euros, para ser mais sustentável, um negócio criado em 1938 pelo seu fundador, Calouste Gulbenkian Segundo a Fundação Calouste Gulbenkian, a PTT Exploration and Production (PTTEP) comprometeu-se a manter a gestão e os restantes colaboradores da empresa, o escritório em Lisboa e a marca Partex."Valoriza a história única da Partex, a elevada qualidade do seu portefólio e a solidez da sua gestão e do seu 'staff'", tendo como objetivo "utilizar a Partex como uma plataforma de crescimento, alargando as relações que a empresa hoje detém nos países em que opera", acrescenta no comunicado a fundação liderada por Isabel Mota.A PTTEP é uma empresa pública, cotada na Bolsa da Tailândia, que integra os índices Dow Jones Sustainability. A operar desde 1985, tem 46 projetos petrolíferos em 12 países espalhados pelo mundo.A presidente do Conselho de Administração da Fundação realça que "esta transação marca uma reconfiguração da base de ativos da Fundação que é investido com o objetivo principal de obter um rendimento atrativo a longo prazo"."A recomposição reforçará a diversidade dos seus investimentos e impacto social, em linha com a natureza filantrópica das suas atividades. Acredito que a transação representa uma ótima oportunidade de expansão da Partex sob a liderança de uma grande e credível empresa como a PTTEP", acrescenta.Também citado no comunicado, o presidente executivo da Partex, António Costa e Silva, promete "trabalhar com o novo acionista com a mesma dedicação, lealdade e entusiasmo, para responder a todos os desafios e participar na transição energética contando sempre com a ajuda inestimável da equipa".Nesta operação, a Fundação teve como consultores a Jefferies International Limited, a Linklaters e a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados.A petrolífera Partex, de que a Fundação detém a totalidade do capital, e que representava em 2017 cerca de 18% dos ativos da Gulbenkian, esteve a ser negociada com o grupo chinês CEFC, mas em abril de 2018 foi anunciado o fracasso das negociações por "falta de condições".