Heranças: a importância de deixar testamento (e os erros a evitar)

“O pai deixou o testamento aos herdeiros e terminou-o com uma nota pessoal, dirigida aos filhos”, conta o advogado João Perry da Câmara, especialista em direito sucessório e de família a propósito de um caso de que tratou. “Escreveu algo como: ‘Se não estiverem de acordo não é com os vossos irmãos que devem ficar zangados, é comigo – e para onde eu vou, posso bem com esse incómodo’”, relembra com humor. O episódio resume em poucas linhas como o último ato de gestão das finanças pessoais incide sobre mais do que apenas bens materiais. É, também, sobre o equilíbrio a prazo da própria família que fica – e deve ser preparado com antecipação.



A pandemia resultou num aumento do número de testamentos e de idas ao notário para tratar de heranças. O efeito é duplo, explica o bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Silva. Por um lado: o risco maior de morte nos mais velhos fez subir o número de testamentos feitos por residentes em Portugal (o dos emigrantes, que não vieram ao País, caiu). Por outro, a perspetiva de maior dificuldade financeira de várias famílias levou a que mais herdeiros procurassem desbloquear as heranças antigas e por resolver, também chamadas jacentes. Jorge Silva conta como, tal como outros notários, foi a lares de terceira idade durante a pandemia e a alas de hospitais para tratar de assuntos relacionados com testamentos. “Em algures lares as pessoas falavam connosco do primeiro andar para o rés do chão, noutros íamos com fatos de proteção da cabeça aos pés”, explica.



O interesse maior é uma oportunidade para abordar este assunto da gestão patrimonial: quais são os erros mais frequentes? Para Perry da Câmara o principal é evidente. “Um dos erros mais comuns é não fazer um testamento, que é um instrumento muito útil para evitar conflitos entre herdeiros”, afirma. O bastonário dos notários concorda: “As pessoas antigamente, quando tinham menos, pensavam mais no planeamento sucessório do que hoje.” A maior parte das pessoas não faz um testamento.