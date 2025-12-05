Grupo que gere Hospital de Cascais ordenou o aumento das listas de espera em Espanha

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O grupo espanhol Ribera Salud, que gere, entre outros, o Hospital de Cascais, está a ser acusado de fraude em Espanha depois do administrador executivo ter sido gravado a dar ordens para o aumento das listas de espera de forma a aumentar os lucros do Hospital de Torrejón de Ardoz, em Madrid, Espanha.



Médicos a transportar paciente DR

O jornal espanhol El País divulgou áudios de Pablo Gallart, administrador executivo do grupo, numa reunião com dirigentes do hospital público da região de Madrid, que é gerido pelo grupo privado Ribera Salud, a criticar a realização de atividades sem grande retorno financeiro. Informava ainda que era preciso alterar o formato de gestão negocial do hospital para chegar a lucros de "quatro a cinco milhões" de euros. Com o aumento das listas de espera, haveria menos intervenções, o que significaria menos despesa com pessoal e meios, mas com a mesma receita pública do Estado espanhol.

Ao EI País fontes do hospital explicaram ainda que nas reuniões seguintes foram discutidos os procedimentos mais e menos rentáveis, incluindo ordens expressas para não atender doentes fora da zona do hospital que necessitassem de diálise, por não ser considerado rentável.

Em reação, o grupo Ribera Salud emitiu um comunicado a anunciar o afastamento de Pablo Gallart ao presidente da Ribera da gestão do Hospital de Torrejón, além de outros quatro membros da direção que alertaram para a "vulnerabilidade dos direitos dos pacientes" no hospital.

Devido à polémica, a ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, exigiu à presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que termine o contrato de concessão da Ribera Salud com o Hospital de Torrejón de Ardoz e pediu uma inspeção a todos os hospitais públicos geridos pelo grupo, em situação de parceria público-privada.