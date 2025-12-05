"Todos os dias entram centenas de camiões que não pagam impostos", alerta ANAREC

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis alerta que as mexidas no ISP estão a deixar as bombas junto à fronteira com Espanha vazias. E alerta para a urgência de fiscalizar as fraudes com combustíveis importados.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) lamenta que o Governo tenha decidido começar a reduzir este mês o corte ao desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), numa altura de grande consumo para famílias e empresas. E defende que, mais importante que repôr o valor total do ISP, "seria controlar as fraudes relativamente às importações", já que "todos os dias entram centenas de camiões que não pagam os impostos devidos".



ANAREC preocupada com mexidas no ISP DR

Nos últimos anos o fisco tem investigado casos de fraude em combustíveis importados de Espanha. Na Operação Gasosa, por exemplo, constatou-se um prejuízo para o Estado estimado em 26 milhões de euros, através de empresas-fantasma, que desapareciam antes da liquidação dos impostos, impossibilitando a cobrança. Mafalda Trigo, vice-presidente da ANAREC, aponta para um exemplo mais recente de intervenção policial "em que foram apanhados a entrar no nosso país 3 milhões de litros [de combustível] num só dia".

"O Governo está a perder milhões e milhões de euros em impostos que se fizesse a devida fiscalização não estaria a acontecer. Acho que neste momento, muito mais importante do que estar a seguir uma regulação europeia (...) seria controlar as importações que não pagam os devidos impostos, que são uma forma de receita para o país muito importante. E para nós revendedores é uma maneira de colocar as coisas de uma forma justa entre os vendedores que trabalham corretamente e pagam os devidos impostos e aqueles outros que não o fazem", diz, em entrevista ao programa do Negócios no canal NOW.

Olhando para o impacto imediato da redução do desconto ao ISP - que vai permitir arrecadar só este mês mais 18 milhões de euros -, Mafalda Trigo sublinha que vem acentuar a desvantagem em relação a Espanha, onde os combustíveis ficam mais baratos para o consumidor. "Os postos de combustível que estão junto à fronteira não vendem nada, porque os clientes andam mais uns metros e têm o preço do combustível muitíssimo mais económico", lamenta.