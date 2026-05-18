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Grupo Ikea elimina 850 postos de trabalho para simplificar organização e reduzir custos

Lusa 16:09
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Dos 850 postos de trabalho suprimidos, 300 serão na Suécia.

O Inter Ikea Group, a 'holding' que controla a Ikea e conta com 27.700 colaboradores, vai eliminar 850 postos de trabalho para ganhar em "simplicidade e rapidez" e reduzir custos, anunciou esta segunda-feira a empresa num comunicado.

Loja IKEA em Freiburg
Loja IKEA em Freiburg Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

"Apesar de muitas realizações positivas, o Inter Ikea Group tornou-se demasiado complexo e fragmentado num ambiente de retalho que exige simplicidade e rapidez", afirmou o diretor financeiro do grupo, Henrik Elm, citado no comunicado.

O Inter Ikea Group, que agrupa essencialmente funções de apoio, detém a marca e desenvolve a gama de produtos Ikea, bem como o aprovisionamento, em colaboração com os parceiros de 'franchising'.

Dos 850 postos de trabalho suprimidos, 300 serão na Suécia, sendo que o grupo pretende implementar a nova organização até ao final do ano.

"Com objetivos claros e menos prioridades, uma organização simplificada permitirá uma tomada de decisão mais rápida, uma redução de custos e uma melhoria da capacidade de oferecer preços mais baixos aos clientes", acrescentou o diretor financeiro.

Henrik Elm referiu ainda que a nova estratégia irá contribuir para preservar a competitividade da Ikea durante muitos anos.

Em março, o Ingka Group, que agrupa a quase totalidade das 'franchisings' da Ikea, tinha anunciado 800 cortes de postos de trabalho, também para simplificar a organização e reduzir custos.

Contactada pela Lusa, a diretora de comunicação da Ikea Portugal, Cláudia Domingues, referiu: "Foi recentemente anunciada uma reorganização ao nível da nossa estrutura de gestão global, de forma a aproximá-la dos diferentes mercados e respetivas necessidades".

"Em Portugal, temos acompanhado, e muitas vezes antecipado este movimento global, otimizando ao máximo a nossa estrutura, recursos e custos, adaptando-a a tempos de constante transformação e crescente volatilidade", afirmou a responsável.

"Ao longo deste ano já temos vindo a atualizar a nossa estrutura. Em todos esses casos, naturalmente, há posições que se extinguem, que nascem, e cada uma destas pessoas tem um plano individual criado para que possa encontrar uma nova função", referiu Cláudia Domingues, sem precisar se o país está incluído no plano dos 850 cortes.

A Ikea, a empresa sueca do setor do mobiliário, presente em Portugal, registou uma queda de 32% no lucro líquido, para 1,5 mil milhões de euros, no exercício de 2024/25, encerrado no final de agosto.

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