O Governo vai aprovar amanhã, quinta-feira 18 de junho, a fusão de três empresas para criar o Banco do Fomento, anunciou o primeiro-ministro.Na intervenção de encerramento do debate na generalidade do orçamento suplementar, António Costa anunciou que o Conselho de Ministros vai aprovar amanhã o diploma da fusão da IFD, da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e da PME Investimentos. O objetivo, disse o primeiro-ministro, é criar "um verdadeiro banco de fomento que possa apoiar verdadeiramente as empresas, sem necessidade de intermediação do sistema bancário".Além disso, revelou Costa, o Conselho de Ministros também vai aprovar amanhã um conjunto de diplomas para "combater a burocracia, agilizar o Estado e reforçar a sua capacidade de apoiar a retoma económica".No encerramento do debate, o primeiro-ministro repetiu ainda a ideia de que a "austeridade não é a resposta a esta crise" e que o Governo não pretende cortar salários ou pensões, nem subir impostos.