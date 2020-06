A casa do antigo advogado de Isabel dos Santos Jorge Brito Pereira foi alvo de buscas esta quarta-feira. Segundo o Jornal Económico , o escritório da sociedade de advogados Uría Menéndez, onde Jorge Brito Pereira trabalhou até final de janeiro deste ano, também terá sido alvo de buscas.Em causa, avança a mesma fonte, estão suspeitas de branqueamento de capitais e de fraude fiscal relacionadas com a compra da Efacec pela empresária angolana em 2015, negócios relevados no escândalo Luanda Leaks