O Governo quer uma supervisão mais apertada sobre os gastos do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para isso foi desenvolvida uma equipa que recebeu o nome "Estrutura de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde". Este organismo vai ser apresentado oficialmente pelo governoe sta segunda-feira e deverá seguir o formato desenhado para rever o combate aos incêndios florestais.A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) considera que esta mudança só será positiva se a postura das Finanças em relação ao sector mudar, informa o jornal i na sua edição impressa, esta segunda-feira."Dificilmente uma equipa de técnicos competentes e independentes chega a conclusões difereentes do que temos vindo a alertar. Poderá significar que o Ministério das Finanças venha a reconhecer que a estratégia seguida até ao momento é errada, abrindo-se caminho para medidas que promovam a qualidade de gestão do SNS. Se servir para o Ministério das Finanças alterar a sua postura, será útil", disse Alexandre Lourenço, presidente da APAH, ao jornal diário.O Ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu no Parlamento que pode haver "má gestão" no SNS. Esta afirmação de Centeno foi bastante criticada pelo sector dos médicos que se queixam das parcas aprovações financeiras que saem do Terreiro do Paço.