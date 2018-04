O ministro da Economia disse, durante a comissão parlamentar de Economia, que o Programa Valorizar tem já 262 projectos aprovados.



O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, informou que o Governo já investiu 593 milhões de euros no sector do turismo e ainda que o programa Valorizar, que apoia investimento em projectos turísticos que promovam a coesão económica e social do país, "tem 262 projectos aprovados".



Manuel Caldeira Cabral está a falar na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, no âmbito de uma audição regimental.



Na sua intervenção inicial, o ministro fez um balanço das várias iniciativas de apoio do seu ministério.



"No turismo lançámos uma série de linhas especialmente destinadas a apoio a empreendimentos turísticos e de investimentos na área do turismo", salientou o governante.



"Já disponibilizámos 593 milhões para este sector que está a crescer bem, não apenas na procura, mas também na oferta, com grande número de novos investimentos e de investimentos de requalificação, o programa Valorizar tem 262 projectos aprovados", adiantou, num total de 62 milhões de euros em investimento candidato.



O programa Revive, de incentivo à recuperação do património do Estado por privados para a exploração em regime de concessão para projectos turísticos, tem "uma linha no valor de 150 milhões para apoiar projectos, especialmente projectos de recuperações de imóveis históricos", para 33 edifícios sinalizados, e linhas de qualificação da oferta que "têm já 163 projectos de mais de 200 milhões de investimento em curso, o que significa muitos hotéis a serem renovados, alguns a serem criados e também alguns hotéis novos que estão a abrir", disse o governante.



A linha de qualificação da oferta tem, concretamente, um investimento de 205,8 milhões de euros.



"Neste momento há mais de 100 novos hotéis que estão em construção, muitos deles fora dos locais de intensidade turística", acrescentou o governante.