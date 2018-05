O governador do Banco de Portugal alertou esta sexta-feira, numa conferência sobre o futuro do dinheiro, que as criptomoedas, como a bitcoin, são activos de investimento e não moedas."Criptomoedas são activos, não são moedas, são activos cujo valor pode oscilar em função do subjacente e em função da crença que participantes do mercado têm no seu valor futuro", afirmou Carlos Costa em Lisboa.O responsável máximo do regulador e supervisor bancário disse ainda que os bancos centrais estão a trabalhar na emissão de moeda digital, mas afirmou que "não é por ser digital que é moeda, mas porque tem curso legal e poder que garante todas as qualificações de moeda".Em Portugal, o Banco de Portugal (BdP) e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) têm feito diversos alertas para os riscos relacionados com bitcoin ou outras moedas virtuais, como são designadas.O BdP também já recomendou às instituições de crédito, às instituições de pagamento e às instituições de moeda electrónica sujeitas à sua supervisão que se abstenham de comprar, deter ou vender moedas virtuais.Ainda na sua intervenção hoje na Money Conference, o governador do BdP falou sobre o futuro da banca na era da digitalização, considerando que "os bancos têm de se reinventar", desde logo interiorizando novas tecnologias, o que podem fazer através de parcerias com fintech (empresas tecnológicas de serviços financeiros), para conseguirem "soluções mais focadas nas necessidades dos consumidores, para captarem novas fontes de receitas e ao mesmo tempo reduzirem custos".