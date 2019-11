Google dá mais um passo no mundo da banca e oferece contas já em 2020

A Google vai passar a oferecer a hipótese de abrir contas correntes a partir do próximo ano, revelaram fontes próximas do processo à CNBC depois de a notícia ter sido avançada pelo Wall Street Journal.

O projeto de abertura de contas tem o nome de código "Cache" e tem dois parceiros: o banco Citigroup e a Stanford Federal Credit Union. As contas da Google serão abertas junto destas entidades e utilizando os nomes das mesmas. Esta tentativa surge depois de a Google já se ter aventurado no mundo financeiro através da aposta no serviço de pagamentos Google Pay.

Contudo, os antecedentes no que toca a iniciativas semelhantes ao projeto Cache não são os melhores: as concorrentes Apple e Facebook não conseguiram alargar os serviços oferecidos nesta área dado que os clientes mostraram receio em confiar os seus dados pessoais às gigantes tecnológicas. Há ainda relatos de que a Amazon estaria em conversações com o JPMorgan com o mesmo objetivo da Google.