Sai uma selfie de Paddy Cosgrave, tirada com uma lente olho de peixe para dar um efeito tão abrangente quanto o seu dia-a-dia em Lisboa: de um lado, o futurismo da Web Summit, as startups e ecossistemas afins; do outro, o típico, o gosto pela calçada portuguesa, pelas cafetarias e pelos hostels das zonas históricas. Assim se revela o energético versus pacato irlandês, de 36 anos, pai da maior cimeira tecnológica do Mundo, que decorre esta semana entre os dias 4 e 7 no Altice Arena e FIL, do Parque das Nações.

É na zona antiga da cidade, nos Anjos, que Paddy fala à SÁBADO enquanto come um iogurte com granola. "Desculpe, estou cheio de fome", diz. Encontramo-lo numa sala do rés-do-chão do edifício LACS, de dez pisos, antigo Tribunal de Trabalho que desde maio passado funciona como cluster criativo. O empreendedor VIP vai mudar-se para lá em breve. Como ocupa o resto do tempo?