Os reguladores anti-monopólio da União Europeia estão a investigar a recolha de dados feita pelo Google , confirmou a Comissão Europeia à agência noticiosa Reuters.Os reguladores estão agora a analisar como as empresas de tecnologia com posição dominante no mercado usam e lucram com os dados. De acordo com a Comissão, está a ser recolhida informação acerca de como e porque razões é que o Google, uma unidade da Alphabet, está a recolher dados."A Comissão enviou questionários como parte de uma investigação preliminar sobre as práticas da Google, relativas à recolha e uso de dados. A investigação preliminar está em curso", confirmou a Comissão via email à Reuters.Os reguladores estão a analisar os dados relacionados com os serviços de pesquisa locais, publicidade online, serviços de publicidade direccionada aos utilizadores específicos, serviços de login, navegadores de Internet e outros.Margrethe Vestager, comissária europeia para a Concorrência, atribuiu multas de mais de oito mil milhões de euros à Google nos últimos dois anos e mandou à empresa que alterasse as suas práticas de negócio. A Google defende-se alegando que usa os dados para melhorar os seus serviços e que os utilizadores podem gerir, apagar e transferir a sua informação em qualquer altura.Em março, a Google foi multada por Bruxelas em 1,49 mil milhões de euros por 1,29% do volume de negócios da Google em 2018, indica o Jornal de Negócios.