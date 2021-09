Glovo compra portuguesa Mercadão e rival espanhola após ronda de financiamento de 450 milhões

A Glovo chegou a acordo para a compra de duas empresas de entregas rápidas na Península Ibérica depois de ter protagonizado uma ronda de financiamento de 450 milhões de euros no início deste ano, anunciou a companhia espanhola em comunicado nesta terça-feira.









Até então, esta plataforma tecnológica, que está disponível em mais de 60 cidades portuguesas, dispunha apenas de uma infraestrutura logística própria em Lisboa, que começou a operar em maio do ano passado.



Glovo anunciou que ia abrir mais 16 armazéns urbanos até agosto em Portugal , com o objetivo de alargar a mais cidades portuguesas, como o Porto, o serviço "Quick Commerce" (Q-commerce), focado em "entregas ultrarrápidas" de todo o tipo de produtos, num tempo inferior a 30 minutos.

Em Portugal, a companhia catalã adquiriu a Mercadão, um "marketplace" onde é possível comprar produtos de lojas como o Pingo Doce ou a Decathlon. Em Espanha, comprou a Lola Market que tem disponíveis produtos de supermercados como o Lidl, o Carrefour ou o Minipreço. Não foi divulgado o valor pago por cada uma das entidades.A companhia catalã explica que, apesar de aquisição, ambas as empresas vão continuar a operar de forma independente da Glovo e serão ambas lideradas pelo português Gonçalo Soares da Costa, que é atual CEO da Mercadão. O objetivo da empresa passa por replicar o modelo de negócios da Mercadão e da Lola Market noutros países em que a Glovo já opera, começando a expansão para Itália e Polónia, numa fase inicial."Tanto a Lola Market como a Mercadão são plataformas de entrega que conectam supermercados, mercados tradicionais e lojas locais independentes com os clientes. A Lola Market opera em Espanha enquanto a Mercadão é exclusiva para Portugal, no entanto, as duas empresas têm um portefólio de mais de 30 parceiros nos dois países", diz o mesmo documento partilhado hoje no site da Glovo.Gonçalo Soares da Costa afirma que "a Glovo tem uma visão muito ambiciosa para o futuro da mercearia eletrónica na Europa e estamos entusiasmados por fazer parte. Acreditamos que a experiência e o talento combinados das equipas da Mercadão e da Lola Market, juntamente com o alcance internacional da Glovo, nos permitirá oferecer um serviço de entrega verdadeiramente incomparável aos clientes".Em maio deste ano, a