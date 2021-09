Tráfego aéreo ainda 31% abaixo de 2019. Portugal é dos que mais recupera

O setor da aviação continua a recuperar. Em agosto de 2021, foram realizados 479 mil voos comerciais na União Europeia. É uma subida de 48% em comparação com agosto do ano passado, quando as restrições provocadas pela crise pandémica só permitiram efetuar 325 mil viagens.





Ainda assim, o número de voos comerciais está 31% abaixo dos números anteriores à pandemia. Em agosto de 2019, foram 696 mil os aviões comerciais que cruzaram os céus da Europa, indicam os dados da Eurocontrol, citados esta manhã pelo Eurostat.No grupo dos 27, Portugal surge no 9º lugar, com um desempenho melhor que o da média europeia. Os aeroportos nacionais registaram em agosto 29.506 voos comerciais, naquele que foi o melhor mês desde outubro de 2019. É uma subida de 40,9% em relação a 2020 (com 20.945 viagens no período homólogo), apesar de ainda estar 27,1% abaixo dos 40.481 voos de agosto de 2019.

À frente na tabela, está a Grécia, que em agosto ficou a 7,1% do número de voos realizados no último agosto antes da pandemia. Segue-se a Roménia (-18%), Croácia (-21,5%), Luxemburgo (-23,5%), Malta (-23,7%), Chipre (-23,8%), Bélgica (-25%) e Espanha (-27%).



No lado contrário da lista está a Finlândia com a maior quebra na aviação relativamente ao período anterior à pandemia, de 60%, seguida da Irlanda (-54,5%) e Eslovénia (-53,5%).