A Global Media tem "em curso" uma reestruturação financeira que "vai fortalecer a sua estratégia", afirmou o presidente do Conselho de Administração num comunicado aos trabalhadores onde é anunciada a renúncia ao cargo do presidente executivo, Victor Ribeiro.



"O Conselho de Administração e os acionistas têm em curso a reestruturação financeira do grupo, que vai fortalecer a sua estratégia e, nesse âmbito, muito em breve se procederá à recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Global Media Group", afirma Daniel Proença de Carvalho num comunicado enviado aos trabalhadores a que a Lusa teve acesso.



Nesse comunicado, datado de terça-feira, a Global Media informa que Victor Ribeiro "apresentou a sua renúncia de presidente da Comissão Executiva da Global Media para ir abraçar um novo desafio profissional".



A dona do Diário de Notícias e da TSF, entre outros títulos, agradece o desempenho do gestor "em circunstâncias muito desafiantes", que iniciou a sua colaboração no grupo em 2014.



"Em meu nome e em nome do Conselho de Administração desejamos ao dr. Victor Ribeiro os maiores sucessos pessoais e profissionais neste novo desafio", refere Daniel Proença de Carvalho, no comunicado interno.