Por sua vez, a autoridade de gestão (AG) "assenta numa estrutura de apenas 17 elementos, incluindo dirigentes e pessoal de apoio administrativo, o que se revela insuficiente para assegurar um acompanhamento técnico eficaz dos OI que garanta a correta aplicação dos fundos europeus".



Adicionalmente, a autoridade de gestão delegou no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) "a generalidade das funções de gestão a partir da aprovação de candidaturas".



Para o Tribunal de Contas, apesar de estar "legalmente prevista" a possibilidade de delegação de competências da autoridade de gestão nos OI, a "extensão de competências delegadas no IFAP, nomeadamente quanto à emissão de todas as autorizações de despesa relativas aos pedidos de pagamento dos apoios, desresponsabiliza a autoridade de gestão pelas despesas realizadas no âmbito do programa".



Tendo em conta que o IFAP é também uma autoridade de certificação para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), "esta solução não é a melhor para assegurar uma adequada segregação entre funções de gestão e de certificação do quadro do PO", sublinhou o tribunal.



A instituição presidida por Vítor Caldeira alertou para que a estrutura de Financiamento do Mar2020 "evidencia riscos de sobreposição de apoios", tendo em conta que "foi preconizado que a componente nacional dos investimentos incluísse verbas provenientes do denominado Fundo Azul" e que o regime deste fundo admite que "ele próprio seja financiado por fundos europeus".



O Tribunal de Contas revelou também que o programa dispõe de mecanismos para prevenir a fraude e a corrupção, ressalvando que estes podem ser melhorados.



"A AG dispõe de um código de ética e conduta, de um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e de um manual de avaliação de riscos de fraude aprovados em junho de 2017. Procedeu ainda a um exercício de autoavaliação de riscos de fraude no PO Mar2020, baseado na aplicação das metodologias e recomendações da Comissão Europeia (CE), concluído em abril de 2018, em que se considerou ser necessário aplicar três novos controlos", explicou.



No entanto, observa-se que "não há evidência clara do envolvimento dos OI no processo e da atribuição concreta de responsabilidades".



A análise efetuada ao sistema de controlo interno, por seu turno, evidenciou "que parte dos controlos previstos para mitigação dos riscos de fraude não é suficientemente eficaz".



Já no que se refere à aprovação de candidaturas, a mesma entidade garantiu que decorre "a um ritmo regular", estando comprometidas mais de metade das verbas programadas (53,3%), mas os prazos de decisão "excedem em muito" prazo legal.



"O desempenho dos organismos envolvidos na análise e decisão das candidaturas é bastante díspar, verificando-se que o tempo médio de decisão varia entre 51 dias -- DGRM [Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos] e 177 dias -- DRAP LVT [Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo], sendo a média geral de 109 dias", sendo que o prazo máximo legalmente estabelecido é 60 dias, apontou o TdC.



A auditoria abrangeu o período compreendido entre 2015 e 2017, tendo os resultados sido remetidos para a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, para a autoridade de gestão do plano, para o IFAP, para a DGRM e para a Direção-Geral da Política do Mar.



Aprovado pela Comissão Europeia em 2015, o programa operacional Mar2020 tem por objetivo implementar em Portugal as medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP).



Segundo a informação disponibilizada na página do programa na internet, entre as suas prioridades estratégicas estão a promoção da competitividade com base na inovação e no conhecimento, a contribuição para o desenvolvimento das zonas costeiras, bem como assegurar a sustentabilidade económica social e ambiental do setor.

O modelo de gestão do programa Mar2020 é "muito desconcentrado" e autoridade de gestão tem uma estrutura "insuficiente" para assegurar a "correta aplicação" dos fundos europeus, concluiu o Tribunal de Contas (TdC) numa auditoria a este programa."O modelo de gestão adotado para o PO [Programa Operacional] Mar2020 é muito desconcentrado, com 20 organismos intermédios (OI), alguns dos quais com experiência reduzida na análise e gestão de candidaturas", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.