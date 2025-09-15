Sábado – Pense por si

Dinheiro

Gestores do Lone Star embolsam 1,1 mil milhões com venda do Novo Banco

SÁBADO
SÁBADO 07:53
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

A venda do banco nascido das cinzas do BES ao francês BPCE por 6,4 mil milhões de euros deverá render bónus superiores a mil milhões de euros aos dirigentes do Lone Star e gestores do Novo Banco.

Mil e cem milhões de euros. Este é o valor que os dirigentes do Lone Star e gestores do Novo Banco que participaram na aquisição e agora na venda do banco nascido da resolução do BES deverão embolsar, avança esta segunda-feira o .

Novo Banco nova sede taguspark
Novo Banco nova sede taguspark

O jornal refere que a alienação aos franceses do BPCE por 6,4 mil milhões de euros deverá gerar mais-valias de 2,2 mil milhões ao fundo norte-americano. Deste montante, metade será distribuído em bónus às principais figuras quer do fundo quer entre os gestores do banco.

Tópicos Investimentos Empresas novobanco Lone Star
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Gestores do Lone Star embolsam 1,1 mil milhões com venda do Novo Banco