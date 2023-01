Gasolina ultrapassa 1,7 euros na próxima semana e gasóleo aumenta 2 cêntimos

A partir da próxima segunda-feira, 23 de janeiro, os preços da gasolina e do gasóleo vão subir pela segunda semana consecutiva, revelou fonte do setor ao Negócios.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos gasolina gasoleo combustiveis preços

Na passada segunda-feira, face à segunda semana de 2023 os preços subiram 1,1 cêntimos no caso da gasolina simples 95, ficando em 1,672 euros por litro e 1,2 cêntimos no caso do gasóleo simples, fixando-se nos 1,611 euros por litro.A tendência na próxima semana será de continuação das subidas e a gasolina simples 95 deve ficar mais cara 4 cêntimos, ao passo que o preço do gasóleo simples deve aumentar 2 cêntimos. Assim, os preços dos dois combustíveis devem ficar nos 1,712 euros por litro de gasolina - o valor mais elevado em pelo menos um mês e superando os 1,7 euros, e de 1,631 euros por litro no caso do gasóleo.A gasolina continua assim mais cara que o gasóleo, com uma diferença de 8,1 cêntimos.Esta atualização dos combustíveis acontece numa semana em que o crude negociado, tanto em Nova Iorque como em Londres, deve registar um saldo semanal positivo pelo segunda vez consecutiva, embora de menor dimensão, cerca de 1%.Isto numa altura em que o aumento de procura pela China, o maior importador mundial desta matéria-prima, tem-se sobreposto a uma pior perspetiva de consumo no resto do mundo.A influenciar a negociação esteve também o relatório mensal de janeiro da Agência Internacional da Energia (AIE) que aponta para que a procura por crude atinja uma média diária recorde este ano, com cerca de metade do crescimento a vir da China.