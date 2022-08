Galp faz novo aumento no preço do gás em outubro

A Galp vai proceder a uma nova subida nos preços do gás natural para as famílias, informou esta quarta-feira a empresa numa nota avançada pela TSF.





Os preços para os clientes domésticos vão aumentar em média 30 euros mensais, sendo que a este valor soma-se ainda mais cinco a sete euros de taxas e impostos. Ou seja, um disparo na conta do gás que pode chegar até aos 37 euros.





Os novos preços vão estar em vigor apenas três meses, até ao final do ano, e nessa altura podem ser "revistos em alta ou em baixa".

Pinto Pereira, disse à Lusa que a empresa, ao contrário de outras comercializadoras, ainda não tinha atualizado os preços, apesar da escalada do preço do gás nos mercados internacionais.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A empresa liderada por Andy Brown não especifica o valor do aumento no tarifário, que será aplicado a partir de outubro, de acordo com a nota a que o Negócios teve acesso."Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp confirma que irá proceder a um aumento dos preços do gás em outubro, num valor a indicar brevemente", pode ler-se no documento.Esta é a terceira atualização de preços da petrolífera este ano, depois de ter subido, em julho, os preços em "cerca de 3,60 euros para o escalão mais representativo de clientes Galp" já depois de ter aumentado os preços em abril num valor entre 1,8 e 3 euros.O anúncio surge no mesmo dia em que a EDP Comercial revelou um aumento de preços no gás natural para as famílias também a partir de 1 de outubro.A CEO da EDP Comercial, Vera