Galp compra 10% do projeto de exploração de lítio nas Covas do Barroso

A Galp vai adquirir 10% do projeto de exploração de lítio da Mina do Barroso, em Montalegre, por 6,4 milhões de dólares (5,26 milhões de euros), segundo um acordo assinado com a Savannah Resources e hoje divulgado.

"A Galp pretende assegurar uma posição de 10% do capital nas subsidiárias portuguesas da Savannah que detêm a Mina do Barroso por 6,4 milhões de dólares [5,26 milhões de euros], valor que vai ser usado para dar continuidade aos trabalhos com vista ao estudo definitivo de viabilidade ['Definitive Feasibility Study ("DFS")] do projeto, após as devidas autorizações e a conclusão dos acordos definitivos com vista à parceria", lê-se no comunicado enviado pela empresa mineira australiana à bolsa de Londres.

Segundo salienta a Savannah, "a presença e a experiência estratégicas da Galp no setor energético português e europeu serão uma significativa mais-valia para levar o projeto até à fase de produção".