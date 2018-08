A falha informática que deixou esta noite a rede multibanco fora de serviço durante cerca de uma hora está resolvida, adiantou a SIBS, empresa que gere a rede, e o serviço está normalizado.De acordo com a assessoria da SIBS, apenas alguns terminais poderão ainda estar a precisar de algum tempo para reiniciar, mas de forma generalizada o funcionamento da rede foi já normalizado.A SIBS referiu que a origem do problema foi uma falha informática que necessitou de uma intervenção técnica para ser solucionada.O problema afectou os pagamentos e levantamentos nas máquinas ATM (multibanco) e a plataforma electrónica MB Way, que, apesar do formato digital, integra e está ligada à rede multibanco.