Os funcionários públicos não deverão receber aumentos salariais em 2019. Segundo um membro do Governo que se mantém anónimo citado pelo jornal Público, o Orçamento do Estado para 2019 manterá a contenção financeira apesar de se viver um ano eleitoral. "Não haverá mais dinheiro" para aumentos, frisa o governante.

A intenção do Governo vai contra a do PCP, BE e PEV, bem como a dos sindicatos. Já Marcelo Rebelo de Sousa apoia o Governo. "A memória de 2009 impede-o. José Sócrates aumentou a função pública em ano eleitoral e em plena crise. Além de que seria visto como puro eleitoralismo", explica o membro do Governo. "Não avançará tudo como o BE e o PCP querem, mas também já nos outros orçamentos não demos tudo. (…) Será difícil o BE e o PCP chumbarem o Orçamento, pois isso dará uma imagem de oportunismo antes das eleições."

Ao longo de 2019, os funcionários públicos vão ver pagas as progressões das carreiras: 75% em Maio de 2019 e 100% em Dezembro. Também "as fases seguintes das reformas antecipadas sem penalização para as longas carreiras contributivas" avançarão.

Medidas a esperar no OE2019

Mário Centeno já está a preparar o Programa de Estabilidade, em que se assinalam compromissos do Governo junto da Comissão Europeia. O Governo mantém a intenção de garantir que os manuais escolares sejam gratuitos. Além disso, o governante ouvido pelo Público salienta que "o investimento público tem de ir para a manutenção e requalificação de infra-estruturas que estão em situação de desgaste crítico" como a rede ferroviária e a Ponte 25 de Abril, estrutura esta para onde já foram alocados cerca de três milhões de euros.

O Governo também está a negociar com o Bloco de Esquerda incentivos às empresas que diminuam o impacto do trabalho precário, que podem passar pelo apoio a empresas que contratem "sem termo" mas que não seja benefícios fiscais. O BE pode ainda conseguir uma renegociação das rendas no sector da energia.

Na saúde, o Governo também quer aumentar os recursos financeiros.

O OE de 2018 terá consequências em 2019: as pensões vão aumentar no mês de Agosto, entre 6 e 10 euros. O fim da sobretaxa e o aumento dos escalões vão sentir-se quando o IRS de 2018 for entregue, no próximo ano.