Frederico Roque Pinho é o novo reforço do NOW

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Frederico Roque Pinho é o novo reforço do canal NOW. A contratação do antigo diretor executivo da CNN Portugal foi anunciada por Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Medialivre.



Frederico Roque Pinho DR

"A estrutura do NOW vai ser reforçada muito em breve, assim que a pessoa estiver disponível, pelo antigo diretor executivo da CNN, o Frederico Roque Pinho, que aceitou juntar-se ao nosso projeto. Assim que ele estiver disponível, vai começar a trabalhar connosco", disse em entrevista ao +M ECO.

"Considerámos que era chegado o momento de reforçar a nossa capacidade de reação, quer em termos de gestão de meios, quer em termos de resposta à concorrência. O Frederico é um dos melhores profissionais do mercado, creio que algures no fim do verão possamos ter esse reforço", acrescentou.

Frederico Roque Pinho começou a carreira na SIC, como jornalista e repórter, tendo chegado a chefe de redação em 2009. Na última década trabalhou, sobretudo, fora de Portugal, entre Angola, Brasil e Estados Unidos, onde liderou projetos nas áreas da informação e do entretenimento. Entre as várias funções que desempenhou, destaca-se o cargo de diretor-geral da Massemba, editora de revistas como a 'Lux' e a 'Lux Woman'. No grupo Media Capital, desempenhou as funções de editor-geral de antena na área de informação da TVI e da TVI24.