Gasóleo desce 11 cêntimos e gasolina cai 5 na próxima semana

Vegans que voltam à carne
Susana Lúcio
Preços dos combustíveis devem voltar a aliviar a partir de segunda-feira, acompanhando o recuo das cotações internacionais, após o anúncio de um memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.
Os preços dos combustíveis devem voltar a descer de forma significativa a partir da próxima segunda-feira. Segundo fontes do mercado ouvidas pelo Negócios, o gasóleo deverá ficar cerca de 11 cêntimos mais barato por litro, enquanto a gasolina deverá registar uma redução de cerca de cinco cêntimos.
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