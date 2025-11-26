Francisco Pedro Balsemão: "Estamos muito orgulhosos" com parceria com MFE

"A minha família e eu gostaríamos de agradecer a Pier Silvio Berlusconi, à sua família e a toda a equipa da MFE pela confiança", disse.
O presidente executivo (CEO) da Impresa afirmou esta quarta-feira que o grupo está orgulhoso com a parceria com os italianos MFE, com quem partilha uma visão de futuro baseado na produção de conteúdos de qualidade e na inovação tecnológica.
A Impresa anunciou esta quarta-feira a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, na qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC, e a família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%.
"Estamos muito orgulhosos com esta parceria, já que a MFE é um grupo de media líder na Europa, com quem partilhamos uma visão de futuro baseado na produção de conteúdos de qualidade, na proximidade aos espetadores e na inovação tecnológica", afirma Francisco Pedro Balsemão, citado em comunicado.
"A minha família e eu gostaríamos de agradecer a Pier Silvio Berlusconi, à sua família e a toda a equipa da MFE pela confiança e pelo espírito de colaboração com que este acordo foi construído", prossegue o CEO da dona da SIC, adiantando que "a Impresa traz para este projeto a sua experiência ímpar, os seus valores reconhecidos de liberdade e independência jornalística em Portugal e a sua ligação única" com o público português.
"Estamos convictos de que teremos a capacidade de desenvolver sinergias tangíveis e duradouras que beneficiem todas as partes envolvidas, em particular no que respeita ao seu crescimento, à expansão da atividade digital e ao potencial desenvolvimento de novas áreas de negócio", remata Francisco Pedro Balsemão.
Por sua vez, o grupo MFE, em comunicado ao mercado italiano, refere que "o legado de Francisco Pinto Balsemão na formação do panorama mediático português é muito reconhecido e é altamente considerado" pela empresa italiana.
"O envolvimento contínuo da família Balsemão será fundamental para impulsionar a direção estratégica da Impresa e enfrentar os desafios que se avizinham", conclui a MFE.
