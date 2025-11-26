Sábado – Pense por si

Dinheiro

Francisco Pedro Balsemão: "Estamos muito orgulhosos" com parceria com MFE

Lusa 20:04
As mais lidas

"A minha família e eu gostaríamos de agradecer a Pier Silvio Berlusconi, à sua família e a toda a equipa da MFE pela confiança", disse.

O presidente executivo (CEO) da Impresa afirmou esta quarta-feira que o grupo está orgulhoso com a parceria com os italianos MFE, com quem partilha uma visão de futuro baseado na produção de conteúdos de qualidade e na inovação tecnológica.

francisco pedro balsemao impresa
francisco pedro balsemao impresa Lusa

A Impresa anunciou esta quarta-feira a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, na qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC, e a família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%.

"Estamos muito orgulhosos com esta parceria, já que a MFE é um grupo de media líder na Europa, com quem partilhamos uma visão de futuro baseado na produção de conteúdos de qualidade, na proximidade aos espetadores e na inovação tecnológica", afirma Francisco Pedro Balsemão, citado em comunicado.

"A minha família e eu gostaríamos de agradecer a Pier Silvio Berlusconi, à sua família e a toda a equipa da MFE pela confiança e pelo espírito de colaboração com que este acordo foi construído", prossegue o CEO da dona da SIC, adiantando que "a Impresa traz para este projeto a sua experiência ímpar, os seus valores reconhecidos de liberdade e independência jornalística em Portugal e a sua ligação única" com o público português.

"Estamos convictos de que teremos a capacidade de desenvolver sinergias tangíveis e duradouras que beneficiem todas as partes envolvidas, em particular no que respeita ao seu crescimento, à expansão da atividade digital e ao potencial desenvolvimento de novas áreas de negócio", remata Francisco Pedro Balsemão.

Por sua vez, o grupo MFE, em comunicado ao mercado italiano, refere que "o legado de Francisco Pinto Balsemão na formação do panorama mediático português é muito reconhecido e é altamente considerado" pela empresa italiana.

"O envolvimento contínuo da família Balsemão será fundamental para impulsionar a direção estratégica da Impresa e enfrentar os desafios que se avizinham", conclui a MFE.

Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Aproveitar os feriados

Do Minho ao Algarve, 22 sugestões para gozar os fins-de-semana prolongados de dezembro. E ainda: médicos prescrevem atividades como dança ou jardinagem; de onde vem o dinheiro para as Presidenciais?

Menu shortcuts

Francisco Pedro Balsemão: "Estamos muito orgulhosos" com parceria com MFE