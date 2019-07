Ricardo Salgado terá uma fortuna avaliada em 1200 milhões de euros. A riqueza do ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo (GES) é revelada em documentos da Credit Suisse sobre a Savoices, offshore de Salgado. Os documentos foram enviados pelas autoridades judiciárias da Suíça para a Operação Marquês em junho de 2017, em resposta a uma carta rogatória enviada pelo Ministério Público.Leia a notícia no Correio da Manhã