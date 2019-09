GES retira 630 milhões a clientes com contas no Dubai

O antigo banco do Grupo Espírito Santo (GES) no Dubai, designado Espírito Santo Bankers Dubai, terá retirado cerca de 630 milhões de euros das contas dos clientes para investir na compra de papel comercial da Rioforte e do Espírito Santo Bankers Panamá. Uma vez que estas três entidades estão em processo de liquidação, os clientes perderam todo o dinheiro.Leia mais no Correio da Manhã