Deutsche Bank anuncia reestruturação que suprime 18.000 empregos até 2022

O Deutsche Bank, que enfrenta dificuldades financeiras há alguns anos, explicou querer reduzir os seus custos em seis mil milhões de euros, para voltar aos lucros.



O grupo alemão tem vindo a levar a cabo um processo de reestruturação com cortes de custos, em que se inclui a redução de pessoal e já cortou milhares de postos de trabalho desde 2015.



Segundo refere, o Deutsche Bank espera assumir encargos no valor de cerca de três mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano e prevê um prejuízo líquido de 2,8 mil milhões de euros no final de 2019.



O Deutsche Bank explica que a reestruturação visa restaurar a rentabilidade e melhorar o retorno dos acionistas.



Já em maio, o presidente executivo, Christian Sewing, tinha dito aos acionistas que estava pronto para fazer "duros cortes" a fim de melhorar a rentabilidade do banco e elevar o preço "dececionante" das ações.



De acordo com o anúncio feito hoje, a reestruturação vai custar 7,4 mil milhões de euros e prevê também que o grupo descarte a sua unidade de vendas e negociação de ações como parte de um plano para sair de atividades de banco de investimento mais voláteis.



O Deutsche Bank não está presente em Portugal, tendo o negócio sido vendido aos espanhóis do Abanca.



A transação foi anunciada em 27 de março do ano passado, mas só em junho deste ano foi transferida toda a carteira de clientes particulares e pequenas empresas e os respetivos ativos para o Abanca.



A decisão de sair de Portugal foi explicada na altura com a necessidade de reduzir "a complexidade orgânica do grupo", tendo sido transferidos sem despedimento para o Abanca mais de três centenas de trabalhadores do Deutsche Bank em Portugal.

