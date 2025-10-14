Sábado – Pense por si

Dinheiro

FMI mais pessimista que Governo prevê crescimento de 1,9% em 2025 e 2,1% em 2026

Lusa 15:07
As mais lidas

Governo aponta para crescimentos de 2% e 2,3%.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia portuguesa vai crescer 1,9% este ano e 2,1% no próximo, mais pessimista que o Governo, que no Orçamento do Estado aponta para crescimentos de 2% e 2,3%.

FMI
FMI

Segundo o World Economic Outlook divulgado hoje, o FMI reviu em baixa as estimativas do crescimento para este ano, face aos 2% apontados em abril, enquanto a projeção para 2026 é revista em alta de 1,7% para 2,1%.

Ambas as estimativas ficam abaixo do estimado no Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), onde o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

O FMI tem também previsões para a inflação, que aponta que seja de 2,2% este ano e 2,1% em 2026.

Já para o desemprego, a instituição estima que a taxa em Portugal se fixe nos 6,4% este ano e 6,3% no próximo, enquanto o executivo, no OE2026, aponta para uma maior descida da taxa de desemprego para 6,1% e 6%, respetivamente.

Artigos Relacionados
Tópicos Inflação Economia Orçamento Desemprego Fundo Monetário Internacional Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

FMI mais pessimista que Governo prevê crescimento de 1,9% em 2025 e 2,1% em 2026