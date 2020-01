Fisco vai sortear carro e vales de compras

A Autoridade Tributária (AT) está a atribuir cupões que permitem aos contribuintes ganharem senhas de gasolina, vales de compras e até um automóvel. Mas só quem der o seu email de contacto ao Fisco é que se poderá candidatar a um dos milhares de prémios, confirmou o Correio da Manhã junto de fonte oficial da AT. O concurso atribui prémios instantâneos - como vales de compras de 15 euros - logo após a validação do código, ficando os concorrentes ainda habilitados a prémios mensais - como estadias em hotéis no valor de 100 euros - e ao derradeiro prémio do concurso, que termina a 30 de abril, um Volkswagen T-Cross, no valor de 31 mil euros.





