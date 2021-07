Fisco à procura de novas instalações para armazém em Lisboa

O Fisco está à procura de novas instalações para arrendar e instalar em "Lisboa ou arredores" um novo armazém central. O anúncio foi publicado no Portal das Finanças e prevê que, no máximo, a localização possa ficar a 35 km por estrada desde o centro de Lisboa. O imóvel deverá ter uma área coberta de pelo menos 3.500 metros quadrados.

As condições que o imóvel terá de ter estão especificadas no anúncio e, ao nível da acessibilidade, exigem um cais de carga para descarga de veículos pesados e acessibilidade para empilhadoras. Além do fácil acesso à via pública, o armazém deverá permitir também a circulação de empilhadoras no interior.

O novo armazém do Fisco deverá ainda comportar espaço de pelo menos 150 metros quadrados destinados a escritórios, bem como estacionamento, não só para carga e descarga de um camião, mas também para ligeiros.

A Autoridade Tributária e Aduaneira está já a aceitar propostas com descrição dos imóveis candidatos ao arrendamento e com indicação do valor de renda mensal proposto.