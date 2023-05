Famílias já podem pedir aos bancos bonificação dos juros no crédito à habitação

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As famílias portuguesas com dificuldades em pagar as prestações da casa, devido à subida da Euribor, já podem pedir acesso à bonificação de juros no crédito à habitação. Os pedidos de adesão podem ser submetidos a partir desta terça-feira, dia 16 de maio, e o apoio terá efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano.







Os pedidos de acesso a este apoio ao pagamento do crédito à habitação de taxa variável devem ser apresentados "pelos mutuários junto das instituições, utilizando para isso os canais que estas disponibilizem para esse efeito", informa o Ministério das Finanças, em comunicado. Após a receção do pedido completo, as instituições têm 10 dias úteis para comunicar aos requerentes se preenchem as condições de acesso a este apoio.Para a bonificação, estão abrangidos os contratos com crédito até 250 mil euros e a bonificação vai até aos 75% do valor da prestação da casa, desde que essa vá além da taxa de esforço de 35% do agregado familiar.(Notícia em atualização)