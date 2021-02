Famílias em lista de espera para aceder a apoio alimentar

Beneficiários do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas cresceram de 60 mil para 120 mil, mas ainda há quem precise de ajuda e não a receba.

A pandemia de covid-19 fez com que se gerassem listas de espera no programa público de combate à fome. Segundo o jornal Público, há famílias que ainda não conseguiram entrar no Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas (POAPMC), apesar de os cabazes terem sido alargados de 60 mil para 120 mil beneficiários.



Em várias zonas do país, como a Caparica, Trafaria, Seixal ou Porto, as associações somam casos de pessoas que ficam de fora por falta de vaga ou critérios.