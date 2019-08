O Facebook está a negociar com grupos de comunicação social o direito de publicar os seus conteúdos jornalísticos, oferecendo em troca um pagamento anual de "milhões de dólares", revelou esta quinta-feira o Wall Street Journal.A medida surge após anos de contestação por parte das empresas de comunicação social, confrontadas com a publicação dos seus conteúdos na rede social sem compensação financeira, situação agravada pela maneira como o Facebook tem captado as receitas de publicidade tradicionais dos "media".O Wall Street Journal relata que representantes do Facebook disseram aos grupos de comunicação que a rede social está disposta a pagar até três milhões de dólares (2,6 milhões de euros) por ano pelo direito de usar peças jornalísticas, notícias de última hora e outro material.Não está claro ainda se esses três milhões de dólares serão para cada grupo ou se a verba será para repartir entre todos. Para já terão sido abordados o Wall Street, Washington Post e a cadeia de televisão ABC.O Facebook recusou-se a comentar estas informações, mas o CEO Mark Zuckerberg reconheceu, em abril, que a rede social tem a intenção de passar a oferecer aos utilizadores uma coluna de notícias.Uma fonte que preferiu não se identificar admitiu que o Facebook abordou a News Corp, "publisher" do Wall Sreet com uma proposta de pagamento pela utilização de conteúdos do jornal.