Este ano o Pai Natal vai a sua casa entregar os presentes

07:00

Nesta Consoada a Toys "R" Us vai ter uma equipa de 61 pais natais a entregar as prendas porta a porta. O serviço custa 45 euros.

Segundo o imaginário infantil, é na noite de 24 para 25 de Dezembro que o Pai Natal entra pelas chaminés das casas depois de todos estarem a dormir, deixando no sapatinho as prendas que cada um merece. Este ano, não é preciso ir dormir para que ele apareça, basta fazer compras na Toys "R" Us.



A marca especialista em brinquedos vai, pela primeira vez, ter um Pai Natal a entregar porta a porta as prendas. Claro que, para que esta experiência chegue a mais famílias, não será apenas um velhote das barbas, mas, pelo menos, 61.



Os pais natais de serviço vai andar entre as 21h00 e as 2h00 vão bater às portas dos clientes da Toys R' Us e a entregar-lhes não só os seus presentes mas também um pouco mais de espírito natalicio.



"A missão da Toys "R" Us Espanha&Portugal é ajudar a cumprir sonhos, para toda a família. Nesta época, estas iniciativas ajudam a aumentar a magia do Natal", afirmou fonte oficial da marca à SÁBADO. "Para as crianças é importante manter a ilusão do primeiro dia e acreditamos que isso se alcança para além dos presentes, dos brinquedos."



Para que possa receber o Pai Natal em sua casa tem de fazer uma compra mínima de 100 euros, acrescendo-lhe ainda 45 euros de inscrição. Além disto a sua casa tem de estar a uma distância máxima de 10 quilómetros da loja onde a compra for feita.