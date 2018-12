"Falámos com o Royal Hotel e dissemos-lhe exactamente aquilo que queríamos fazer. Eles pareceram concordar e até nos deram um desconto de 20%. Sabiam que os quartos seriam dados a sem-abrigo e até paguei todas as despesas com cartão. No entanto, ontem ligaram-me a dizer que tudo estava cancelado e que planeavam tratar do nosso reembolso no futuro", lamentou à imprensa britânica.

"Perguntei-lhes qual a razão para o cancelamento, mas disseram-se que não sabiam e que quando me informariam quando soubessem. Desde então, não me disseram nada. Nem sequer tentaram", relatou. O dinheiro para as reservas, conseguido através de doações, será devolvido a Simpson, mas pode ainda demorar alguns dias.



Em 2017, Simpson conseguiu reservar quartos para 24 sem-abrigo no Hotel Ibis de Ferensway, nas noites de 24 e 25 de Dezembro, e nunca escondeu a sua ambição de repetir a façanha este ano.



"Não sabemos se conseguiremos quartos vagos noutros locais, porque estamos demasiado perto da data e a lotação dos hotéis se encontra esgotada ou perto disso. Além disso, quanto mais esperarmos, mais altos serão os preços. Caso o Royal Hotel pudesse repensar a sua posição poderiam estar a salvar vidas", concluiu Simpson.