Tal como o primeiro-ministro, António Costa, disse, e o ministro Adjunto e da Economia reforçou, o acordo com os privados foi fechado esta quinta-feira, dia 13 de junho, depois de aprovado em Conselho de Ministros."Foi aprovada uma reforma do SIRESP que visa transferir a rede para a esfera pública", anunciou o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo. Esta "defende o interesse público no bom funcionamento da rede de emergência", vincou.Apesar de a transferência das ações só estar marcada para dia 1 de dezembro, Novo garantiu que estão asseguras as condições do SIRESP funcionar neste verão, período de maior incidência de incêndios.

No ano de Pedrógrão Grande, em 2017, foram detetadas falhas do sistema de comunicações durante o combate aos grandes incêndios de Pedrógão Grande, em junho, e na região centro do país, em outubro.