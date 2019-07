"A Caixa ajusta a oferta de depósitos regularmente, relativamente a prazos disponíveis, condições de acesso, taxas de juro e moedas", disse ao jornal a instituição. "A evolução das taxas de juro dos depósitos segue em grande medida a evolução das taxas de mercado e dos custos de funding [financiamento] da Caixa".



António Ribeiro, economista da Em causa está o corte de juros em 70%, que abrange os depósitos de taxa fixa Caixapoupança Reformado, Caixapoupança Emigrante e Caixapoupança Superior. Nestes depósitos, os juros pagos semestralmente passam de 0,05% para 0,015% a partir de 1 de Agosto."A Caixa ajusta a oferta de depósitos regularmente, relativamente a prazos disponíveis, condições de acesso, taxas de juro e moedas", disse ao jornal a instituição. "A evolução das taxas de juro dos depósitos segue em grande medida a evolução das taxas de mercado e dos custos de funding [financiamento] da Caixa".António Ribeiro, economista da Deco Proteste , critica a estratégia "comercialmente muito agressiva" da CGD.

Uma parte dos clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai sofrer um corte drástico nos juros das contas de depósito a prazo. De acordo com o jornal Público, não haverá pagamento de juros sempre que o valor líquido for inferior a um euro, medida aplicada a todos os depositantes em que essa situação se verificar. A instituição liderada por Paulo Macedo não revelou, contudo, o número de clientes que serão diretamente afetados pelo corte de juros.A decisão afeta em particular os pequenos aforradores e os reformados , a quem o banco público oferece maior rentabilidade no caso de passarem a integrar as "contas-pacote", com custos fixos.