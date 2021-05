Esta foto pode custar-lhe a casa

Está a pensar publicar no Instagram ou no Facebook fotografias de férias nas Maldivas ou imagens daquele aniversário celebrado num restaurante com estrela Michelin? Ambas - e, claro, muitas outras - podem servir para algumas empresas rastrearem se está a viver acima das possibilidades. Em Espanha já é assim. O setor imobiliário está a usar este sistema para evitar os incumprimentos nos arrendamentos e compra de casas.